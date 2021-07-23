23 Июля 2021
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Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу

"РЖД" приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу, из-за паводков в Забайкалье.

Вопрос перевозки пассажиров обсуждается с авиакомпаниями, сообщили в компании.

Также ограничен прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея, передает "Интерфакс".

Напомним, в пятницу из-за подтоплений на Дальнем Востоке оказалась заблокированной для движения транссибирская магистраль - в Забайкалье паводок обрушил ж/д мост. Также перекрыта основная автомагистраль региона – федеральная трасса "Амур" Чита-Хабаровск.

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Теги: ржд, транссиб, билеты на поезда



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2021 14:42 Мск Путин поручил восстановить движение по Транссибу в течение двух суток


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