РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу

"РЖД" приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу, из-за паводков в Забайкалье.

Вопрос перевозки пассажиров обсуждается с авиакомпаниями, сообщили в компании.

Также ограничен прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея, передает "Интерфакс".

Напомним, в пятницу из-за подтоплений на Дальнем Востоке оказалась заблокированной для движения транссибирская магистраль - в Забайкалье паводок обрушил ж/д мост. Также перекрыта основная автомагистраль региона – федеральная трасса "Амур" Чита-Хабаровск.