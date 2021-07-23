23 Июля 2021
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Экономика В России
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Банк России улучшил прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5%

Банк России улучшил прогноз по росту экономики страны в 2021 году. Уже сейчас, считает регулятор, экономика достигла докризисного уровня, устойчиво растет потребительский и инвестиционный спрос. Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии. Ситуация даже обострила положение рынка труда – спрос на рабочую силу создает ее дефицит в некоторых отраслях. Также поддержку экономики оказывает растущий внешний спрос. По многим экспортным товарам цены находятся на многолетнем максимуме.  

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%. В 2022–2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

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Теги: ввп, рост экономики, банк россии, прогноз



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