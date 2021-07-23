В Челябинской области отменили режим ЧС, который вводился из-за лесных пожаров

В Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбаксом районах.

В пресс-службе губернатора Накануне.RU сообщили, что режим ЧС отменен с 23 июля постановлением областного правительства. При это продолжает действовать режим ЧС муниципального характера в Карталинском районе.

Напомним, режим ЧС в Челябинской области был введен из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. В регионе действовало три очага природных пожаров. Пожары были ликвидированы на площади 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное.