"НЛМК-Урал" выплатит рабочему 800 тысяч компенсации за травму на производстве

Свердловский областной суд взыскал с АО "НЛМК-Урал" 800 тыс. руб. моральной компенсации в пользу сотрудника предприятия, пострадавшего на производстве. В результате травмы глаза, мужчина на 30% утратил профессиональную трудоспособность бессрочно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, несчастный случай с Олегом произошел еще в 2019 г., когда он исполнял обязанности уборщика горячего металла в прокатном цехе. Во время аварийной остановки стана горячей прокатки двум рабочим, среди которых был и Олег, поручили доработать бунты несоответствующей продукции. При разрезании последней обвязки на очередном бунте произошло расширение последнего, и свободный конец обвязки отскочил в лицо пострадавшему. Мастер сразу оказал первую помощь и отвел коллегу в заводской здравмпункт, откуда пострадавший работник был направлен в ЦГКБ №23 Екатеринбурга.

С диагнозом "проникающее ранение роговицы" Олег пролежал в больнице до октября 2019 г., после чего был переведен на амбулаторно лечение. Помимо бессрочной потери трудоспособности на 30%, противопоказания к работе на высоте, мужчине также необходимо протезирование глаза. В связи с этим Пострадавшему пришлось перейти на должность грузчика на участке отделки и отгрузки готовой продукции.

"Как установила комиссия по расследованию причин несчастного случая, к нему привела неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске к выполнению работ без проведения инструктажа по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Факт наличия вины работодателя в произошедшем несчастном случае установлен актом формы Н-1. Грубая неосторожность и иная вина со стороны работника не установлены", - пояснили в суде.

Березовский районный суд частично удовлетворил исковые требования рабочего, взыскав с работодателя 800 тыс. руб. компенсации морального вреда и 12 тыс. (вместо 30) – на расходы представителя в суде. В свою очередь представитель "НЛМК-Урал" настаивал на снижении компенсации, утверждая, что на предприятии в подобных случаях предусмотрена единовременная выплата, за которой истец не пришел.

С этим аргументом ответчик и обратился в Свердловский областной суд, однако проиграл дело и выплатил пострадавшему работнику вышеуказанную сумму.