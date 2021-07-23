Из Мичуринского вывезли все контейнеры для глэмпинга. Жители выходят на субботник

Из микрорайона Мичуринский в Екатеринбурге вывезли все контейнеры, предназначенные для строительства глэмпинг-парка.

Ранее жители Мичуринского создали петицию и заявили, что в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань. Как отмечали авторы обращения, по кадастровой карте территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения.

В петиции говорилось, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами не выстроен диалог. В итоге люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. После этого ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

Против строительства глэмпинг-парка выступил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Представители мэрии проводили переговоры с предпринимателем об обмене земли, чтобы спасти зеленую зону. В итоге стройка была остановлена. На этой неделе из Мичуринского начали вывозить контейнеры, которые перебросили туда для строительства глэмпинга.

Как рассказал Накануне.RU местный активист Дмитрий Маслов, к настоящему моменту все контейнеры вывезены. Однако рабочие не убрали оставшийся после них мусор, поэтому жители решили провести субботник.

"Сначала уберем мусор, потом высадим деревья. С датой пока определяемся", - сообщил Дмитрий.

Он добавил, что сегодня в мэрии заканчивается прием предложений по обсуждению, в том числе, судьбы данного участка.

"Мы с жителями активно голосовали в электронном виде на сайте Екатеринбург.рф и сегодня отвезли подписи с приложенными документами тех, кто предпочли голосовать очно. Предложили установить на участок категорию ЗГЛ (зона городских лесов), как на соседнем лесном участке. По сути, это и так обычный лес, как соседний большой участок", - отметил Дмитрий Маслов.

На днях глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал вывоз железнодорожных контейнеров из Мичуринского. Мэр заверил, что "там больше никто и ничего строить не будет".