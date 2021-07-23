23 Июля 2021
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Экономика В России
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Годовая инфляция в июле составляет 6,5% - ЦБ

Вместе с изменением ключевой ставки совет директоров Банка России выдал и прогноз по инфляции на текущий год. Регулятор не доволен: рост цен значительно превышает желаемый.

 "Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% (после 6,0% в мае) и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор считает, что быстрый рост внутреннего спроса при восстановлении экономики превышает предложение по широкому кругу отраслей. Также уже больше полугода растут инфляционные ожидания населения – значения их на четырехлетнем максимуме.

"В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отметили в ЦБ.

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Теги: инфляция, цб, ключевая ставка



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