Годовая инфляция в июле составляет 6,5% - ЦБ

Вместе с изменением ключевой ставки совет директоров Банка России выдал и прогноз по инфляции на текущий год. Регулятор не доволен: рост цен значительно превышает желаемый.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% (после 6,0% в мае) и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор считает, что быстрый рост внутреннего спроса при восстановлении экономики превышает предложение по широкому кругу отраслей. Также уже больше полугода растут инфляционные ожидания населения – значения их на четырехлетнем максимуме.

"В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отметили в ЦБ.