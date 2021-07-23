23 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске сотрудника регионального ГУ МВД будут судить за взятку и превышение полномочий

СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отделения одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в покушении на мошенничество, превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в 2005-2012 г. получил взятку в виде квартиры за общее покровительство местным жителям в не привлечении их к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в сфере оборота недвижимости.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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Теги: ГУ МВД по Челябинской области, полицейский, взятка, арест,



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