Смертность и госпитализации растут из-за финансовой заинтересованности больниц - президент "Лиги защиты врачей"

Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин заявил о том, что борьба с коронавирусом является театром абсурда.

Он отмечает, что маски и перчатки не имеют ничего общего с правилами иммунологии. Нынешние "правила борьбы" пишут чиновники, а специалистов отстранили и не дают им слова. В штабах специалистов почти нет. И он допускает, что они созданы вовсе не для дела, а "для толпы".

Гальперина возмущает финансовая заинтересованность повышать уровень госпитализированных и умерших.

"За то, что больница берет в стационар пациента с коронавирусной инфекцией, она сейчас получает большие деньги. Стационар за каждого пациента получает по 200 тысяч рублей. А поликлиника не получает ничего! Соответственно, у нас сразу же резко растет число госпитализированных и резко сокращается количество выявленных амбулаторных больных", - рассказал он "Медарго".

В число умерших записывают всех, у кого выявлено наличие коронавируса. Но если так же проводить тесты на другие инфекции, то человек может умирать одновременно от нескольких, так как все они у него будут, даже если он о них не подозревает.

ПЦР-тесты были разработаны мгновенно, хотя "чтобы провести калибровку теста для нового заболевания, лаборатории обычно требуется год", подчеркивает Гальперин. То же самое касается вакцин.

Он возмущен также принуждением к вакцинации, за результаты которой никто не отвечает, а статистика скрывается, заверением в безопасности вакцин за отсутствием данных, отказом в госпитализации невакцинированным. Если врач откажет в помощи невакцинированному больному на основании указаний местных властей и тот умрет из-за неоказания помощи, то ни один врач перед судом не оправдается. Все это усугубляется "оптимизацией" здравоохранения, когда и сами врачи оказались лишними, а всем заправляют чиновники.

"Самое печальное, что с эпидемией не борются специалисты. Их отстранили. В этом и проблема. Решения не принимают люди, которые имеют опыт работы с эпидемиями. У нас ведь даже когда признали провал реформы здравоохранения и негативные последствия "оптимизации", просто перетасовали, пересадили чиновников с места на место. Но это же все равно те же самые люди. Это они сегодня руководят и борьбой с коронавирусом", - заключил врач.