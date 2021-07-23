23 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье выпавшая из автобуса пассажирка получит компенсацию травм

В Краснокамске пассажирка, выпавшая из автобуса, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Пассажирка автобуса ехала с внуком в автобусе, который принадлежит ИП Андриевской. На одной из остановок, что на улице Калинина в Краснокамске, они упали на землю из-за того, что автобус начал движение во время их выхода из салона. В результате падения пострадавшая получила травму ноги.

В отделении травматологии Краснокамской городской больницы потерпевшей диагностировали перелом голеностопного сустава со смещением, кровоизлияния в мягких тканях голеностопного сустава, ссадины. Долгое время пассажирка проходила амбулаторное лечение, здоровье до сих пор полностью не восстановилось, место перелома, как и голова, болит, она вынуждена пить обезболивающие препараты.

В суде аргументы водителя о том, что пострадавшая поскользнулась сама, суд признал несостоятельными, и решил, что предприниматель должна заплатить пострадавшей компенсацию в 200 тыс. руб.

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Теги: автобус, ИП Андриевская, компенсация



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