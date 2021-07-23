В Кремле прокомментировали задержание "золотого гаишника" Сафонова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД, заявил, что борьба с коррупцией в России ведется последовательно, и ее эффективность повышается.

По его словам, "это никоим образом не кампанейщина". Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия "ведутся из года в год", передает ТАСС.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.