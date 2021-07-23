23 Июля 2021
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Общество В России
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Блогер Хованский написал письмо с извинениями за песню про "Норд-Ост"

В сети появился текст письма, написанного блогером Юрием Хованским в СИЗО. Там он находится по делу об оправдании терроризма в песне о теракте в "Норд-Осте". Собственно, в этом письме блогер-рэпер извиняется за песню.

"Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка. Больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", - пишет Хованский.

10 июня суд арестовал Хованского на два месяца.

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Теги: юрий хованский, извинение, сизо, оправдение терроризма



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