По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначена экспертиза

Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков.

Дату нового судебного заседания назначат после возвращения дела из экспертного учреждения, сообщает ТАСС.

Дудю грозит штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.