23 Июля 2021
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Общество В России
Иван Сафронов (2020) | Фото: facebook.com/isafronov

Сайт "Ведомостей" "упал" после того, как с него пропала статья Ивана Сафронова

Сайт газеты "Ведомости" стал недоступен днем в пятницу, после того, как с него пропала статья экс-журналиста этого издания Ивана Сафронова, находящегося сейчас в СИЗО. Сафронов является фигурантом дела о шпионаже.
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В публикации Сафронов рассказывает, как, с его точки зрения, в России расследуются дела государственных изменников. Он считает, что многие дела сфальсифицированы: "Следователи это понимают. Не будет дел — возникнут вопросы к их компетенции у начальства: мол, это не шпионов мало, а вы плохо работаете".

Также он добавил, что на сделку со следствием не пойдет и не признает себя виновным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что включил статью Сафронова в ежедневный дайджест прессы для главы государства и его администрации.

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Теги: ведомости, иван сафронов, дмитрий песков, шпионаж



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