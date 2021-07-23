Сайт "Ведомостей" "упал" после того, как с него пропала статья Ивана Сафронова

Сайт газеты "Ведомости" стал недоступен днем в пятницу, после того, как с него пропала статья экс-журналиста этого издания Ивана Сафронова, находящегося сейчас в СИЗО. Сафронов является фигурантом дела о шпионаже.

В публикации Сафронов рассказывает, как, с его точки зрения, в России расследуются дела государственных изменников. Он считает, что многие дела сфальсифицированы: "Следователи это понимают. Не будет дел — возникнут вопросы к их компетенции у начальства: мол, это не шпионов мало, а вы плохо работаете".

Также он добавил, что на сделку со следствием не пойдет и не признает себя виновным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что включил статью Сафронова в ежедневный дайджест прессы для главы государства и его администрации.