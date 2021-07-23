"Теперь решает человек в погонах". Ростовский врач заявил о преследовании врачей за выдачу медотводов

Директор сети медицинских клиник "Здоровье" врач Игорь Симаков заявил о давлении на врачей, которые выдают медотводы от вакцинации. По его словам, силовики преследуют тех, кто, по их мнению, выдает "необоснованные" медотводы. Об этом он написал в Facebook.

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Врач отметил, что всегда врач спрашивал пациента о проблемах со здоровьем и верил сказанному, принимая решение о характере и объеме медицинского вмешательства. А теперь "решение о медицинском отводе должно быть понятно обоснованным не для врача, а для следователя". В результате врачи не могут выполнять свой профессиональный долг, и чтобы не быть обвиненными в выдаче "необоснованных" медотводов, вынуждены разрешать вакцинацию даже в случае противопоказаний, то есть идти на нарушение клятвы Гиппократа.

"От врача, под угрозой уголовного преследования требуют практически невыполнимого – документально подтверждать все жалобы пациента и все расстройства здоровья в прошлом. Именно человек в погонах теперь является главным в вопросах обоснованности медицинских вмешательств, именно он будет принимать решение о судьбе доктора, позволившего себе не рисковать здоровьем и жизнью пациента. А много ли врачей, готовых к противостоянию с репрессивной машиной государства? Увы. Для меня неприемлемо, когда заставляют делать выбор между страхом, совестью и врачебной этикой", - написал врач.

При этом, судя по его постам, он придерживается пропрививочных взглядов и даже выступает за сертификацию иностранных вакцин.

Напомним, в начале июля московский врач-терапевт Елена Столповская заявила, что в Москве было негласно распространено указание, что всем врачам в государственных поликлиниках запрещено давать методводы от ковид-вакцинации, и это право оставлено лишь пяти поликлиникам.