23 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Провал грунта на ул. Войкова 25 в Екатеринбурге (2021) | Фото: источник Накануне.RU

"На Эльмаше такое бывает". На одной из парковок в районе провалился грунт и открылась шахта

В Екатеринбурге на парковке во дворе дома по улице Войкова (Эльмаш) после прошедших ливневых дождей провалился грунт. Очевидцы утверждают, что размер провала 30 на 40 см, глубина метр-полтора, в провале просматривается "какая-то шахта". Местные жители высказывали предположения, что это может быть заброшенный погреб, вентиляция бомбоубежища или легендарного метро-2.

Как сообщили Накануне.RU в обслуживающем участок предприятии – ИП Бажов, под грунтом действительно могут располагаться погреб или колодец, поскольку данная территория раньше была частным сектором.

Провал грунта на ул. Войкова 25 в Екатеринбурге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"Лет 50 назад при строительстве домов никто не заморачивался о том, что там были колодцы, погреба и просто заровняли грунт, сравняли и все. Поэтому периодически на некоторых территориях района бывают такие провалы. Мы их ограждаем, потом смотрим что это за провалы, погреб, колодец или корни дерева сгнили, бывает для этого расширяем и заваливаем грунтом. На территории Эльмаша таких мест много, где подобное происходит", - рассказала главный инженер предприятия Ирина Воробьева.

По ее словам, место провала уже огородили и в ближайшее время его проверят. После этого ИП закажет грунт или, в случае если это небольшое пространство – отсев, и завалит яму.

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Теги: провал грунта, яма, Эльмаш, частный сектор, погреб



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