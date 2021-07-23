"ЕР" хочет вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, хотя весной не дала провести такой закон в Госдуме

"Единая Россия", которая голосами своих депутатов в только что закончившуюся весеннюю сессию отклонила три варианта закона о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, внесет аналогичный пункт в свою "народную программу". С ней партия собирается идти на предстоящие выборы в Госдуму.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия "проработает решение этого вопроса с правительством".

"По индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым делом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров. Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс", - заявил Турчак.

Он не сказал, что помешало партии проработать этот вопрос с правительством полгода назад.

Напомним, во время обсуждения законопроектов о возвращении индексации пенсий, предложенных КПРФ, "Справедливой Россией" и ЛДПР, представители "Единой России" заявляли, что правительство сейчас работает над возвращением индексации и будет несправедливо "присваивать труд членов правительства". "Единороссы" тогда предлагали дождаться послания президента, в котором может прозвучать тема о возвращении индексации. Тема не прозвучала и ее благополучно забыли.