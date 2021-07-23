Управляющего челябинским областным отделением ПФР обвиняют в получении взяток на 26 млн рублей

В Челябинске управляющему отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину предъявлено обвинение в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Следствие ходатайствует о заключении Виктора Чернобровина под стражу.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее по делу о получении взятке были задержаны и отправлены под домашний арест заместитель начальника регионального отделения ПФР Александр Орехов и начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. По версии следствия, 12 июля Орехов получил взятку в сумме более 3 млн руб. от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки. Вину в совершении преступления Орехов признал.

Виктор Чернобровин руководит отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов.