Песков назвал ситуацию с экспортом "Спутника V" задержкой, а не срывом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с экспортом вакцины "Спутник V" задержкой, а не срывом.

"Ведется напряженная работа", - заявил он, пояснив, что обязательства по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, будут выполняться. РФПИ работает над проблемой с контрагентами.

По словам Пескова, главный приоритет сейчас – удовлетворение потребностей россиян, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась, темпы вакцинации увеличиваются.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины могут разорвать контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V". Латиноамериканская страна заявляет о "критической" задержке доставок препарата.

Аргентина не получила по контракту, 5,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и более 13 млн доз второго, говорится в письме советника президента страны Российскому фонду прямых инвестиций.

Власти латиноамериканской страны не исключили закупки вакцин у США.