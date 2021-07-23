23 Июля 2021
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Политика
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал ситуацию с экспортом "Спутника V" задержкой, а не срывом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с экспортом вакцины "Спутник V" задержкой, а не срывом.

"Ведется напряженная работа", - заявил он, пояснив, что обязательства по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, будут выполняться. РФПИ работает над проблемой с контрагентами.

По словам Пескова, главный приоритет сейчас – удовлетворение потребностей россиян, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась, темпы вакцинации увеличиваются.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины могут разорвать контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V". Латиноамериканская страна заявляет о "критической" задержке доставок препарата.

Аргентина не получила по контракту, 5,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и более 13 млн доз второго, говорится в письме советника президента страны Российскому фонду прямых инвестиций.

Власти латиноамериканской страны не исключили закупки вакцин у США.

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Теги: дмитрий песков, спутник v, аргентина



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