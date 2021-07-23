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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский активист пытается через суд оспорить решение о признании штабов Навального* экстремистскими

Экс-координатор пермского штаба Алексея Навального (*штабы Навального признаны экстремистскими организациями) Сергей Усов заявил, что подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, передает корреспондент Накануне.RU.

Усов хочет отменить решение Московского суда о признании организаций экстремистскими.

"Иллюзий по поводу справедливого рассмотрения моей жалобы в России у меня нет. Но я дойду до ЕСПЧ и добьюсь справедливости", - заявил он. По словам Усова, из-за того, что суд признал штабы Навального экстремистскими организациями, его кандидатуру сняли с выборов.

Иск Генпрокуратуры суд удовлетворил в начале июня. Заседание проходило в закрытом режиме, в отсутствии прессы и слушателей: прокуратура утверждала, что в материалах есть данные, составляющие гостайну.

Внести организации Навального в список экстремистских потребовала 16 апреля прокуратура Москвы.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — говорилось в сообщении ведомства.

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Теги: Сергей Усов, штаб Навального, экстремистская организация, суд



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