Более 10,5 тысяч земельных участков получили многодетные семьи Кубани

С 2015 года многодетные кубанские семьи получили более 10,5 тысяч земельных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Об этом в частности говорили на встрече губернатор Вениамин Кондратьев и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Встреча состоялась накануне в Краснодаре и была посвящена вопросам поддержки семей с детьми.

"За пять лет количество многодетных семей в регионе выросло в 1,5 раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают порядка 300 тысяч детей. Поддержка материнства и детства остается безусловным приоритетом нашей социальной политики. Так, буквально на прошлой неделе мы внесли изменения в краевой закон – теперь все льготы и выплаты сохранят и те многодетные семьи, где дети старше 18 лет получают платное образование", – сказал Вениамин Кондратьев.

Анна Кузнецова положительно оценила эту региональную инициативу.

Вениамин Кондратьев также акцентировал внимание, что одной из действенных мер поддержки является предоставление земли. С 2015 года многодетным семьям выделено более 10,5 тысяч участков, а с начала этого года – 919.

"Независимо от места регистрации семьи могут получить землю в любом сельском населенном пункте края сразу в собственность и распоряжаться по своему усмотрению. Но регион ограничен в таких ресурсах. Сейчас в перечне только 1,3 тыс. свободных участков, а в очереди на получение земли 32,6 тыс. семей", – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также считает, что выровнять ситуацию можно за счет денежных выплат многодетным семьям взамен предоставления участков, но для этого потребуется не менее 15 млрд рублей. И краю потребуется помощь федерального центра.

Анна Кузнецова сообщила: "Число обращений в аппарат Уполномоченного по предоставлению земли выросло на 19%. Каждый регион вырабатывает свои предложения, мы их изучаем. Настало время для мониторинга и выработки механизмов помощи семьям, которые потом станут основой федеральной программы".