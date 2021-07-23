23 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область Пермский край
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Центральный аппарат СКР будет курировать проверки по "лечению" ветерана и лишению свободы пенсионерки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверки информации о происшествиях в Пермском крае и Тюменской области, сообщили Накануне.RU в СКР.

Речь идёт о том, что в Пермском крае, судя по появившейся в сети информации, 70-летнюю пострадавшую её собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок. То есть лишили родственницу свободы. В Тюменской же области 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны якобы некачественно лечили в одном из медицинских учреждений, в результате чего он скончался.

"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок по фактам нарушения прав пенсионеров и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - уточнили в СК.

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Теги: Александр Бастрыкин, проверека



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