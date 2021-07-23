В Нижнем Новгороде после вакцинации умер врач

В Нижнем Новгороде после вакцинации умер врач Михаил Животовский. До прошлого года он занимал пост главного внештатного детского инфекциониста, сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Почти полвека он проработал в горбольнице №23. Через несколько дней после прививки вакциной "КовиВак" он заболел ковидом, попал в реанимацию, где и умер.

Это не первый случай смерти после заболевания ковидом вскоре после прививки. Так умерла мать депутат Госмдумы Николая Николаева, пожилая женщина в Карелии.

Напомним, что ВСЕ случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, Минздрав РФ относит к последствиям вакцинации. И заявления об отсутствии связи с прививкой, которые обычно делаются впоследствии, противоречат позиции Минздрава РФ.