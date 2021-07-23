23 Июля 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Нижнем Новгороде после вакцинации умер врач

В Нижнем Новгороде после вакцинации умер врач Михаил Животовский. До прошлого года он занимал пост главного внештатного детского инфекциониста, сообщает NN.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Почти полвека он проработал в горбольнице №23. Через несколько дней после прививки вакциной "КовиВак" он заболел ковидом, попал в реанимацию, где и умер.

Это не первый случай смерти после заболевания ковидом вскоре после прививки. Так умерла мать депутат Госмдумы Николая Николаева, пожилая женщина в Карелии.

Напомним, что ВСЕ случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, Минздрав РФ относит к последствиям вакцинации. И заявления об отсутствии связи с прививкой, которые обычно делаются впоследствии, противоречат позиции Минздрава РФ.

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Теги: вакцина, вакцинация, прививка



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