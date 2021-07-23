В Роскомнадзоре займутся защитой детей от деструктивного и опасного контента

Роскомнадзор займется защитой детей от деструктивного и опасного контента, пока – на уровне Общественного совета. Накануне этот орган РКН принял решение о создании двух постоянных комиссий. Одна из них, как уже сказано выше, займется контентом, опасным для детей, другая – защитой персональных данных.

Напомним, недавно стало известно, что китайский контролирующий орган в сфере медиа запретил детям до 16 лет вести стримы, а также им нельзя создавать контент, склоняющий сверстников "к получению вознаграждения, демонстрирующий богатства и поклонение деньгам, экстравагантные наслаждения, спекуляции на страданиях и уродствах".