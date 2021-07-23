В Екатеринбурге после третьего этапа опрессовок решили провести дополнительный

В Екатеринбурге подвели итоги очередного, уже третьего в этом году этапа опрессовок теплосетей.

Напомним, гидравлические испытания проходили с 19 по 23 июля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, они проводились без ограничения горячего водоснабжения. Опрессовки шли холодной водой и давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями.

В результате было выявлено 18 повреждений в районе улиц Бабушкина, Фучика, Белинского, Сиреневый бульвар, Победы, 40-летия Комсомола, Завокзальная и Красных Командиров. Ремонтные бригады приступили к их устранению.

Как уточнили в ЕТК, требуется дополнительный этап гидравлических испытаний - он пройдет в ночь с 27 на 28 июля, также без отключения горячей воды. Будут проверены тепловые сети в центре города, Пионерском микрорайоне и районе улицы Челюскинцев.

Следующий плановый этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 13 августа.