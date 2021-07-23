23 Июля 2021
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доллар юань (2015) | Фото:

Финансист предрек конец господству доллара в мире

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган предрек конец господству доллара в мире.

В интервью "Прайму" эксперт отметил, что раньше у доллара фактически не было конкурентов, но сейчас ситуация существенно изменилась.

Коган объяснил, что на положение американской валюты сильно повлияли появление евро и закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах.

По прогнозам финансиста, в ближайшие 50 лет эти валюты могут сместить доллар с первого места в мировом обороте. Скорее всего, по мнению Когана, ключевой мировой валютой станет юань.

Ранее министерство финансов РФ завершило операции, необходимые для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния к новой нормативной структуре. Как сказано в сообщении министерства, в результате из ФНБ исключен доллар США.

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Теги: ддоллар, евро, юань



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