23 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске предприятие оштрафовали на 620 тысяч рублей за экологические нарушения

В Магнитогорске компанию "Металлург" оштрафовали на 620 тысяч рублей за нарушения законодательства об охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Компания занимается производством строительных металлических конструкций и изделий. Однако предприятие не разработало программу производственного экологического и не осуществляло производственный экологический контроль. Мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ организация не проводила и не вела учет образовавшихся, использованных, обезвреженных отходов.

Кроме того, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не поставлены на государственный учет, плата за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками не вносилась.

Также предприятием допущено ненадлежащее накопление отходов I класса опасности - отработанных ртутьсодержащих ламп. Лампы хранились в помещении склада на полу в открытой картонной коробке совместно с другими отходами производства.

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Теги: Металлург, экология, выбросы, штраф,



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