Роскомнадзор потребовал разблокировать Instagram-акканут Захара Прилепина

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать Instagram-аккаунт писателя и кандидата в депутаты Госдумы Захара Прилепина.

В Facebook (владеет сервисом Instagram) направлено письмо. Роскомнадзор в нем сообщает, что "подобные действия администрации социальной сети носят политических характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года".

Также ведомство потребовало объяснения причин блокировки аккаунта Прилепина.