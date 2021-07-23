В Росавиации объяснили отказ в разрешении на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Отказ российским авиакомпаниям в допуске на выполнение полетов в Египет был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами страны, заявили в Росавиации.

Там пояснили, что вопрос будет решаться Межведомственной комиссией, в которую войдут представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма.

Однако решение комиссия примет только после положительного решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, пишут "Известия".

20 июля Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам на курорты Египта. 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. В Египте ожидают запуска чартеров из России на курорты страны к середине августа и продолжают смягчать антиковидные ограничения в ожидании возвращения российских туристов.