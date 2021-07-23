Роспотребнадзор признал высокую степень вероятности заражения ветерана ГУФСИН ВИЧ в ЦГКБ №1 Екатеринбурга

По итогам эпидемиологического расследования Роспотребнадзор по Свердловской области признал высокую вероятность заражения ветерана ГУФСИН, пенсионера из Екатеринбурга Виктора Горскова ВИЧ в стенах ЦГКБ №1 и выдвинул свою гипотезу. Именно такой ответ прислало ведомство на очередной запрос супруги зараженного Светланы Горсковой.

Согласно документу (имеется в распоряжении Накануне.RU), эпидемиологическое расследование стартовало еще в декабре 2020 г., после того, как из ГАУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" поступила информация, которая не исключала фактор заражения Горсоква именно в данной больнице. При изучении всех имеющихся факторов риска, Роспотребнадзор сформулировал гипотезу о возможных факторах передачи инфекции в стенах больницы. Согласно ей, пенсионера могли заразить во время установки периферического венозного катетера и процедуры ухода за ним. Признали в надзорном органе и результаты ДНК-теста, сообщающие об источнике заражения.

"В качестве дополнительного метода выявления наиболее вероятного источника заражения проведено молекулярно-генетическое исследование образцов биологического материала от лиц, находившихся в равных условиях по риску заражения: при анализе структуры филогенетических деревьев, построенных по региону гена pol, было обнаружено, что образцы исследуемой группы пострадавшего и предполагаемого источника инфекции образовали единый кластер, расчет генетических дистанций составил 0,49%, процент идентичности между образцами составил 90,5 - 99,5%, что подтверждает возможность передачи инфекции с высокой степенью вероятности", - сообщают в Роспотребнадзоре.

Несмотря на это, по результатам эпидемиологического расследования, не были установлены причины и условия, способствующие передачи инфекции в ЦГКБ №1 Екатеринбурга. При этом, по словам Горсковых (которые ссылаются на СПИД-центр), источник заражения вел не самый здоровый образ жизни и давно был поставлен на учет как ВИЧ-инфицированный, о чем в больнице знали.

В связи с этим надзорный орган провел межведомственное рабочее совещание с представителями областного минздрава, СПИД-центра и ЦГКБ №1, по итогам которого принято решение возобновить эпидемиологическое расследование.

"Я у Самойловой (также ответственна за проводимую в данное время проверку горбольницы) буквально вырвала этот ответ от Роспотребнадзора. Мне 30 дней не давали ответ, а потом заявили, что я не предоставила нотариально заверенную доверенность о том, что являюсь представителем мужа и могу получать информацию по его делу. Это издевательство, ведь я присылала эту доверенность. Тогда придралась, что нет формулировки "государственная". Я после этого взяла копию доверенности и желтым маркером выделила эту формулировку и отправила ей. Тогда Самойлова сказала ждать еще 30 дней, несмотря на то, что ответ у них уже был готов и это их ошибка. Они даже не могут внимательно прочитать то, что им присылают! О какой качественной проверке вообще может идти речь?" – рассказала Накануне.RU Светлана.

Напомним, что в ЦГКБ№1 Екатеринбурга пройдет внеплановая проверка в связи с обращением к президенту Светланы Горсковой. При этом за проверку отвечают, в том числе и те люди, которые ранее присылали супругам отписки "о качественном оказании медицинской помощи" сотрудниками больницы.

Очередную такую отписку женщина получила и от замгубернатора Павла Крекова, который сделал акцент в ответе на заражении пенсионера именно коронавирусом, а не ВИЧ и гепатитом С. Более того, на июньскую просьбу провести проверку и помочь разобраться в ситуации, Креков предоставил Горсковой данные о проверке за апрель, где, естественно, "доказана" невиновность медучреждения.

"15.06.2021 я направляла свое обращение Куйвашеву, в приложении на 55 листах были все подтверждающие документы. 13.07.2021 я получила ответ, за подписью Крекова, в котором дана старая информация, а именно, акт обследования от 16.04.2021, и по теме ковида, хотя упор я делала на заражение ВИЧ и гепатитом С, и массовом заражении. Ни одного ответа по всем вопросам, нарушениям я не получила. Очередная тупая нелепая отписка. Такое впечатление, что мое обращение вовсе не было прочитано и принято к рассмотрению. А они готовили ответ аж целых 30 дней, по Федеральному закону. Вот так у нас решаются проблемы граждан", - подчеркнула Светлана.

Напомним, что согласно озвученным супругам данным в ГАУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", на момент госпитализации Виктора Горскова в ЦГКБ №1 находилось 11 ВИЧ-инфицированных. После выписки, помимо пенсионера, было выявлено еще четыре первично зараженных. Одного человека нашли и сейчас он проходит курс лечения. Оставшиеся трое уже больше года являются ВИЧ-положительными.