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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали хулигана, жестоко избившего с друзьями студента в ночном клубе

В уральской столице задержали парня, жестоко избившего студента в одном из ночных клубов Асбеста. Инцидент произошел в конце июня.

Юный медик пошел в клуб в сопровождении своего дяди. Со слов родных парня, к родственнику молодого человека подошел агрессивный мужчина и стал предлагать выйти и разобраться на ровном месте. Когда тот отказался, то получил несколько ударов в челюсть. В итоге, когда мужчина отправился умываться, студент попытался заступиться за дядю, но тогда его стали избивать уже друзья нападавшего.

После избиения парень был доставлен в больницу с сотрясением мозга, проломленной головой и сломанными ребрами. В итоге зачинщика драки задержали.

"Задержали подозреваемого 30 июня в Екатеринбурге по оперативной информации. Мера пресечения в виде ареста выбрана. По данному факту следственным подразделением ОВД Асбеста возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Причинение вреда здоровью", - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Теги: избиение, Асбест, ночной клуб



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