23 Июля 2021
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Политика В России
митинг против пенсионной реформы в Москве, 2 сентября, КПРФ, Геннадий Зюганов (2018) | Фото: Накануне.RU

"Великолепная пятёрка": Зюганов рассказал о кандидатах в президенты в 2024-м

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможных кандидатов от партии на будущих президентских выборах. В эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки Зюганов рассказал в том числе и о будущем партии.

Он отметил, что приветствует женщин в КПРФ и то, что женщины в принципе активно пошли в политику. "И я максимально этому способствую. У нас Нина Останина создала это движение, и я радуюсь, как женщины, вливаясь в наши ряды, придают совершенно иной характер, в том числе и выборной кампании: она становится более гуманной, более яркой, более выразительной и красивой", - рассказал лидер Компартии.

В то же время глава ЦК КПРФ не стал прямо называть кандидата от партии на следующих президентских выборах, однако нескольких претендентов обонзачил. "У нас своя плеяда молодых, энергичных, талантливых: и Афонин, и Новиков, и Калашников, и Клычков, и Локоть - великолепные ребята", - подчеркнул Геннадий Зюганов.

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Теги: Зюганов, КПРЙ, Канделаки



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