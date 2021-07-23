В центре Екатеринбурга начали убирать "ненужные" заборы

В Екатеринбурге начался демонтаж "ненужных" ограждений. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

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Как написал сегодня градоначальник в своем Instagram, реестр участков, где понятно, что заборы бесполезны, составлен. С ГИБДД также все согласовано.

"Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдем в другие районы города. Всего будет демонтировано 254 объекта общей протяженностью 73 километра. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем", - заявил Орлов.

Мэр выразил уверенность, что преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид, а горожане это оценят.

Напомним, ранее решение главы Екатеринбурга о демонтаже "ненужных" заборов оценил известный блогер и урбанист Илья Варламов.