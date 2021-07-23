СК обвинил московских врачей в 11 эпизодах продажи младенцев

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам.

Фигурантов дела обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев, сообщил адвокат Игорь Трунов. Они могут получить до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.

В июле 2020 года по делу о торговле людьми были арестованы или помещены под домашний арест восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников. Предполагаемый организатор схемы - гендиректор "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев – скрылся в Чехии.

Напомним, в январе 2020 года в квартире в подмосковном поселке нашли мертвым новорожденного мальчика. В июне в квартире в Москве обнаружили пятерых младенцев. Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией отправка задержалась.

СМИ писали, что бизнес по использованию суррогатных матерей для иностранных заказчиков, созданный 25 лет назад, был поставлен на поток. После возбуждения уголовного дела на десятках арендованных квартир остались няни с чужими детьми и суррогатные матери.