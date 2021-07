Лаврову понравился мем про российскую сборную на Олимпиаде в Токио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, кажется, не очень разочарован тем, что россияне будут выступать на Олимпиаде в Токио не под триколором, а под белым флагом Олимпийского комитета России.

"Теперь у нас команда (на Олимпийских играх – прим. ред.) называется ROC (Russian Olympic Committee – прим. ред.). Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни "We will rock you" (композиция британской группы Queen – прим ред). Переводится это как "мы вас разгромим". Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать", - заявил Лавров, выступая на вебинаре "Единой России" "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Также Лавров, вошедший в пятерку лидеров партии на выборах в Госдуму, заявил, что "Россия будет добиваться равноправного подхода ко всем странам в рамках конвенций по борьбе с допингом": "США приняли акт Родченкова, которые беспрецедентен по экстерриториальности. Там записано что ФБР, спецслужба имеют право отслеживать на соревнованиях тех, кто попался на допинге и ущемил тем самым права атлетов США. Дальше закон наделяет правом начинать уголовное преследование таких спортсменов. Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки (запрещенных препаратов – прим. ред.), а американские аналоги не попадают. Мы будем ликвидировать все замечания по делу, но и будем добиваться универсального подхода".