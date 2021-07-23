23 Июля 2021
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Общество Свердловская область
верхотурье, собор, рпц, церковь, купола (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В Верхотурье разворачивают строительный городок — 35-тонный купол главного собора святыни ждёт глобальная реконструкция

Главный собор Верхотурья ждет глобальная реконструкция, возвращение исторического облика продолжается. На территории Свято-Николаевского и Свято-Покровского монастырей работа по реконструкции уже активно идет, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

Около Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря развернется строительный городок, где установят 50-тонный кран. Это необходимо, чтобы осуществить работы по восстановлению главного купола, вес которого около 35 тонн, и четырех звонниц. В 2020 году был разработан первый в своем роде проект масштабной реконструкции собора, который строителям предстоит воплотить в реальность. Подготовительный этап уже начался.

верхотурье, собор, рпц, церковь, купола(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

По оценке главного инженера Василия Баскакова, на это понадобится примерно три месяца: «Отобьем всю слабую штукатурку и промокший кирпич, гидроизолируем поверхности. На главном куполе тоже необходимо все заменить. Первый этап рассчитан на 90 дней. Далее после согласования проекта во всех инстанциях собор ждет замена куполов, реставрация фасадов и другие восстановительные работы».

Еще одна жемчужина Верхотурья - Свято-Покровский женский монастырь празднует свое 400-летие, он был основан членами царской семьи. За несколько месяцев при поддержке Фонда святой Екатерины здесь благоустроили территорию, заменили входные группы, установили лестничные марши, завершили работы по разводке всех необходимых коммуникаций. Новую жизнь обрели и подвальные помещения.

верхотурье, собор, рпц, церковь, купола(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Когда мы первый раз приехали на объект, нас впечатлил объем работ, но сегодня уже заканчивается отделка главного корпуса Покровского женского монастыря, которая завершится до 400-летия обители», — уверен начальник отдела технического надзора и осуществления функций заказчика «Научно-производственного центра» Анатолий Бармин.

Возрождение женского и мужского монастырей ведется на основе государственно-частного партнерства. В 2017 году Фонд святой Екатерины начал огромную программу по восстановлению храмов Верхотурья, которая была поддержана правительством Свердловской области.

«Возрождение главного духовного и культурного центра Урала является одним из ключевых направлений в работе Фонда святой Екатерины. В 2020 году, к сожалению, из-за пандемии работы по реконструкции были приостановлены, но этот год нам дал возможность вновь к ним вернуться. Помощь монастырям Верхотурья — это не просто восстановление старейших святынь Урала и Сибири, это пример крепкого и продуктивного партнерства», — считает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

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Теги: фонд святой екатерины, верхотурье, собор, храм , реконструкция



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