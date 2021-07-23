23 Июля 2021
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Сжигание партбилета ЛДПР общественницей из Нефтеюганска Ольгой Васильевой (2021) | Фото: Ольга Васильева

В ХМАО экс-координатор ЛДПР публично сожгла партийный билет

Бывший лидер нефтеюганской городской ячейки ЛДПР Ольга Васильева публично сожгла свой партийный билет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня решила окончательно закончить историю с партией ЛДПР. Верой и правдой я работала на эти четыре буквы не один год. Эта партия была в этом городе не активна много лет, и до такой степени мне удалось раскачать эти буквы, что мое имя у многих горожан стало ассоциироваться с ЛДПР, а ЛДПР со мной. Моя работа не была по достоинству оценена руководством партии, мной просто пользовались, зная, что я активный деятель, и смогу поднять их знамя высоко в городе Нефтеюганске", - сообщила общественница на своей странице в "ВКонтакте".

Она заявила, что вложила в партию 300 тыс. руб. и этих денег ей никто не вернет, поскольку руководству "плевать, как и откуда берутся деньги на проведение акций, аренду помещения, мебель, баннеры", и что в ЛДПР "нет простых людей".

Сжигание партбилета ЛДПР общественницей из Нефтеюганска Ольгой Васильевой(2021)|Фото: Ольга Васильева

"Там сидят толстопузы, с толстыми кошельками, которые только и выбирают, какой ложкой жрать работу сопартийцев ниже по финансовому достатку и рангу, смотрят, кто их может накормить посытнее и на которых проехаться удобнее. Жгу партбилет и очень стараюсь выкинуть из памяти всех этих гнилых людей с сытыми пузами и ушлыми мозгами и пустыми сердцами", - заявила она.

"Человек направлен на самопиар. Она считает, что таким образом привлекает внимание к своей персоне. Добавляет себе политические очки. Не более того. Комментировать со стороны актива партии... когда коллеги прочитали эту новость, что она это сделала. Они просто улыбнулись. Жалко человека. Я думаю, что человеку надо задуматься о здоровье. О моральном своем состоянии", - прокомментировал координатор регионального отделения ЛДПР в Югре, депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

Напомним, ранее Васильева пыталась добиться выдвижения в думу путем голодовки. Акцию протеста функционер объявила 10 июля. Васильева требовала включить ее в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено. В ЛДПР назвали деструктивным метод выбивания места в думе Югры голодовкой. 13 июля головка была прекращена. Васильева вышла из партии.

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Теги: Ольга Васильева, голодовка, ЛДПР, сжигание партбилета



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