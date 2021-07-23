В Екатеринбурге судят создателя "финансовой пирамиды" "Золотой векъ"

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело основателя кредитно-потребительского кооператива "Ссудо-сберегательный центр "Золотой векъ". Его обвиняют в мошенничестве.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, данный КПК существовал с апреля 2014 по ноябрь 2018 года и вел свою деятельность по принципу "финансовой пирамиды". Головной офис кооператива располагался в Октябрьском районе Екатеринбурга. Другие офисы находились в городах Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также на территории Челябинской области, Пермского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

"С гражданами заключались договоры передачи личных сбережений, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. Им выдавались сертификаты участника кооператива, а внесение и снятие средств фиксировалось в сберегательной книжке. При этом людям сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов в связи с наличием компенсационного фонда", - раскрыли схему обмана в прокуратуре.

Фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков - то есть по принципу самой настоящей "финансовой пирамиды". В ноябре 2018 года, в связи с невозможностью дальнейших выплат, офисы кооператива почти во всех регионах были закрыты, а люди остались без денег.

Как показало расследование, за время существования "пирамиды" ее создатель (к слову, житель Иркутской области) похитил средства 472 человек на сумму свыше 264,7 млн рублей. Сейчас его уголовное дело готовится рассмотреть Октябрьский районный суд уральской столицы.