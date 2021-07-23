Все магазины Белоруссии с 2022 года будут обязаны принимать карты "Мир"

С 1 января 2022 года в Белоруссии все платежные терминалы в организациях торговли и сервиса, банкоматы и терминалы самообслуживания должны будут принимать карты платежной системы "Мир", говорится в официальном сообщении Нацбанка страны.

С 1 января 2023 года принимать "мировские" карты должны будут банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга (то есть карты будут принимать интернет-магазины).

"С целью повышения качества обслуживания держателей банковских платежных карточек устанавливается требование об обязательном применении после 1 января 2024 г. технологии считывания информации с микропроцессора и бесконтактной технологии при использовании банковских платежных карточек во всех платежных терминалах самообслуживания (например, паркоматы, вендинговые автоматы и т. п.)", - добавили в регуляторе.