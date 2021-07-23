23 Июля 2021
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Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Мурашко: Детей не будут обязывать вакцинироваться для допуска к учебе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют обязать детей вакцинироваться от COVID-19 для допуска к обучению.

"Это четкая совершенно позиция всего медицинского сообщества", - сказал министр в интервью российскому обществу "Знание".

По словам Мурашко, в России не фиксируют повышенной заболеваемости коронавирусом среди детей.

Напомним, ранее разработчик вакцины "Спутник V" сообщил о начавшемся в Москве клиническом тестировании вакцины на подростках в возрасте 12-17 лет. Но на завершающий этап исследование выйдет только через год.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова считает, что такое заявление - преждевременно. По ее словам, начинать массовую вакцинацию детей можно будет только после полного завершения клинических испытаний, и даже в этом случае прививки детям будут делать только с согласия родителей.

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Теги: дети, вакцинация, подростки, михаил мурашко



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