Суд в Челябинске заключил под стражу замдиректора завода Ростеха, подозреваемого в получении взятки

Центральный районный суд по ходатайству следователя заключил под стражу на два месяца заместителя директора завода "Пластмасс" (входит в госкорпорацию Ростех) Сергея Рябцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Рябцева подозревают в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый в 2019 – 2021 гг. получил более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

Завод "Пластмасс" занимается производством боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибров 76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.