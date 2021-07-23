В Тюмени ветеран умер после лечения в больнице, где за ним, предположительно, никто не ухаживал

В Тюмени следователи проверят информацию о том, что ветерана Великой Отечественной войны некачественно лечили в одном из моногоспиталей, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

"По предварительным данным, 22 июля в Тюмени в моногоспитале скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Из статьи следует, что ветерану не оказывали должного ухода и лечения. Обстоятельства, указанные в публикации, следователями тщательно проверят", - уточнили в управлении.

По некоторым данным, пострадавший лёг в больницу ради установки кардиостимулятора, однако подхватил коронавирус и в итоге оказался в моногоспитале, где за ним якобы совершенно не следили. Потом его перевели обратно в клинику, в которой ветерану должны были поставить кардиостимулятор, где он в итоге и умер.