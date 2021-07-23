Конгресс США намерен дать Байдену право силой вмешаться в дела Кубы

Конгресс США намерен представить президенту страны Джо Байден возможность с помощью силы добиться отправки гуманитарной помощи на Кубу, сообщает The American Conservative.

С инициативой внести на рассмотрение законодателей совместную резолюцию выступил член палаты представителей от штата Восточная Вирджиния Алекс Муни.

Как следует из текста документа, "разрешение на использование вооруженных сил против Кубы для обеспечения доставки гуманитарной помощи" преследует три конкретные цели: "обеспечение доставки гуманитарной помощи народу Кубы, включая, помимо прочего, еды, воды и медикаментов", "создание безопасной зоны на Кубе, чтобы кубинский народ мог бы безопасно получать гуманитарную помощь", а также "предотвращение разворовывания гуманитарной помощи кубинским правительством или его силами", пишет Regnum.

Сам президент США Джо Байден заявлял, что Штаты ведут работу над тем, чтобы обеспечить кубинский народ доступом к интернету «в обход попыток режима осуществлять цензуру".

Ранее правительство США ввело санкции в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры. По мнению Вашингтона именно представители кубинских властей ответственны за подавление недавних протестов, которые прошли на территории сразу 10 муниципалитетов Кубы. За два дня протестов местная полиция задержала несколько десятков человек.

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