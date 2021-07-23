В Челябинске два кандидата от "Коммунистов России" снялись с выборов в Госдуму

В Челябинске два представителя партии "Коммунисты России" утратили статус выдвинутых кандидатов в депутаты Госдумы.

Речь идет о юристе Владимире Казанцеве, который выдвигался по Металлургическому округу, и Игоре Липатникове, который баллотировался по Коркинскому округу.

"Партия решила из-за недостаточного финансирования всех участников снять меня с предвыборной гонки, чтобы направить все силы на одного кандидата от нас. Также это устраняет пересечения на округе с иными оппозиционными партиями", - сообщил Владимир Казанцев.