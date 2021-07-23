В Забайкалье паводок размыл федеральную трассу "Амур" – проезд закрыт

В пятницу из-за подтоплений на Дальнем Востоке оказалась заблокированной для движения не только транссибирская магистраль (в Забайкалье паводок обрушил ж/д мост), но и основная автомагистраль региона – федеральная трасса "Амур" Чита-Хабаровск.

В районе 193-го километра (село Богомягково) дорожники перекрыли трассу в связи с размывом проезжей части. Сейчас участок отсыпают скальным грунтом, чтобы обеспечить проезд, сообщает пресс-служба краевого строительства, дорожного хозяйства и транспорта

Пока автомобилистам предлагают объезд по дороге Чита-Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй-Сретенск-Олочи до Митрофаново. Проезд открыт только для легкового транспорта, грузовые автомобили будут дожидаться открытия федеральной трассы.

Сейчас в Забайкалье нет проезда по нескольким дорогам, во многих местах разрушены мосты.

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