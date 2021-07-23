23 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале отлетевший кусок дерева убил рабочего

В уральском городе Краснотурьинск на производстве погиб работник местного предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, плотник-столяр при работе на деревообрабатывающем станке получил травму, не совместимую с жизнью: отлетевший фрагмент древесины попал ему прямо в висок, в результате чего рабочий скончался на месте. Предварительно установлено, что погибший грубо нарушил технику безопасности.

Прокуратура Краснотурьинска уже запросила у его работодателя документацию об организации охраны труда на предприятии. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных за это сотрудников.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Сейчас выясняются все обстоятельства данного трагического инцидента.

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Теги: рабочий, прокуратура, проверка



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