"Однажды СМИ три месяца брали комментарии у футболиста, а он был таксистом": пранкер Лексус о троллинге Бегунова

Пранкер Лексус (Алексей Столяров), известный своими розыгрышами президентов и других высокопоставленных лиц, оценил для Накануне.RU уровень троллинга музыканта Владимира Бегунова. Как ранее писало Накануне.RU, журналисты ряда изданий перепутали музыканта с арбитром Владиславом Безбородовым и на полном серьезе спрашивали у него, что он будет делать с чужой женой, которую обвинили в избиении сына Стаса Пьехи.

"Забавно. Меня это повеселило. Такие истории часто происходят. Если настроение хорошее, то почему бы и не повеселиться. Бегунов же поначалу говорил, что они ошибаются, а потом вжился в роль. Ставлю Бегунову лайк", - одобрил Лексус.

Говоря о качестве работы СМИ, пранкер припомнил схожую историю: "Кстати, мы с пранкером Вованом один раз пытались дозвониться до Германа Стерлигова (известный предприниматель, один из соучредителей первой в России товарной биржи - "Алиса", - Прим. ред), а трубку брал дальнобойщик. Когда мы обратились к нему по имени, то услышали жуткий мат. А контакты Стерлигова нам тогда как раз дали журналисты".

"Случай с Бегуновым напомнил мне историю, как журналисты пытались футболисту дозвониться. И в течение трех месяцев отвечавший на звонки человек давал комментарии про игру, как футболист. Но на самом деле, он оказался таксистом", - рассказал Лексус.