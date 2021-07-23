23 Июля 2021
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Алексей Столяров, пранкер Лексус (2017) | Фото: www.facebook.com/lexus.stolyarov

"Однажды СМИ три месяца брали комментарии у футболиста, а он был таксистом": пранкер Лексус о троллинге Бегунова

Пранкер Лексус (Алексей Столяров), известный своими розыгрышами президентов и других высокопоставленных лиц, оценил для Накануне.RU уровень троллинга музыканта Владимира Бегунова. Как ранее писало Накануне.RU, журналисты ряда изданий перепутали музыканта с арбитром Владиславом Безбородовым и на полном серьезе спрашивали у него, что он будет делать с чужой женой, которую обвинили в избиении сына Стаса Пьехи.

"Забавно. Меня это повеселило. Такие истории часто происходят. Если настроение хорошее, то почему бы и не повеселиться. Бегунов же поначалу говорил, что они ошибаются, а потом вжился в роль. Ставлю Бегунову лайк", - одобрил Лексус.

Говоря о качестве работы СМИ, пранкер припомнил схожую историю: "Кстати, мы с пранкером Вованом один раз пытались дозвониться до Германа Стерлигова (известный предприниматель, один из соучредителей первой в России товарной биржи - "Алиса", - Прим. ред), а трубку брал дальнобойщик. Когда мы обратились к нему по имени, то услышали жуткий мат. А контакты Стерлигова нам тогда как раз дали журналисты".

"Случай с Бегуновым напомнил мне историю, как журналисты пытались футболисту дозвониться. И в течение трех месяцев отвечавший на звонки человек давал комментарии про игру, как футболист. Но на самом деле, он оказался таксистом", - рассказал Лексус.

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Теги: пранкер Лексус, Владимир Бегунов



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