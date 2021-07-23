23 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Политика За рубежом
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Аргентине заявили о срыве поставок "Спутника V"

Власти Аргентины могут разорвать контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V". Латиноамериканская страна заявляет о "критической" задержке доставок препарата.

Аргентина не получила по контракту, 5,5 млн доз первого компонента "Спутника V" и более 13 млн доз второго, говорится в письме советника президента страны Российскому фонду прямых инвестиций.

Власти латиноамериканской страны не исключили закупки вакцин у США - президент Аргентины Альберто Фернандес уже подписал указ. Речь идет о препаратах Pfizer. Производители из США обещают поставки уже в этом году и обладают преимуществом перед "Спутником V" в виде вакцин для детей.

Вместе с тем автор письма – советник президента Сесилия Никколини – заявила, что жалобу не следует считать угрозой, а отношения с Россией находятся на хорошем уровне, передает ТАСС.

В Кремле ранее сообщили, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

"Это не первый случай срыва поставок "Спутника V". Мало того, что русская вакцина не сертифицирована, так еще Россия срывает условия ею же подписанных контрактов", - комментирует ситуацию в своем телеграм-канале доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

В июне глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках.

Спутник V, экспорт(2021)|Фото: EPA

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Теги: аргентина, спутник v, поставки спутника v



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