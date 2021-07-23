23 Июля 2021
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Общество Тюменская область
Опухоль в виде сердца (2021) | Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени хирурги извлекли из живота ребенка 25-сантиметровую опухоль в форме сердца

Хирурги Областной клинической больницы №2 в Тюмени успешно прооперировали 13-летнюю пациентку, вырезав из ее живота крупную опухоль в виде сердца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ№2", ребенок был экстренно эвакуирован с помощью санитарного автотранспорта с выраженной болью в животе. При этом опухоль в брюшной полости была заметна невооруженным взглядом. При осмотре гинекологом и детскими хирургами, было выявлено новообразование в брюшной полости диаметром 25 см.

"Даже при беглом осмотре опухоль была видна, на себя обращала внимание асимметрия живота, прямо как у беременной женщины. Девочку экстренно прооперировали. Опухоль исходила из левого яичника, то есть самой ткани яичника уже не осталось, он переродился в опухоль полностью. Мы предполагаем, что это врожденная патология, и опухоль росла вместе с девочкой, пока не стала сдавливать окружающие органы, вызывая болевой синдром", - рассказала врач - детский хирург ОКБ №2 Татьяна Сергиенко.

Хирурги(2021)|Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

Опухоль в виде сердца(2021)|Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

Хирурги не только смогли удалить крупную опухоль, но и сохранить юной пациентке репродуктивные функции. Само новообразование было отправлено на исследование, для выяснения причины патологии.

"Областная клиническая больница №2 оказывает экстренную медицинскую помощь не только тюменцам, но и жителям области, отдаленных территорий. В этом нам помогает санитарная транспортировка. Ребенка, нуждающегося в помощи, бережно доставили, преодолев десятки километров, в 2 часа ночи. В этом случае медлить было нельзя", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением №1 ОКБ №2, заведующий кафедрой детской хирургии ТюмГМУ Михаил Аксельров.

Послеоперационный период прошел без осложнений и сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Врачи отметили, что, даже имея один яичник, в будущем девочка имеет все шансы стать мамой.

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Теги: опухоль, сердце, яичник, ребенок ОКБ №2, Тюмень



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