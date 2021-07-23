23 Июля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Итоговые результаты клинических исследований "Спутника V" опубликуют к октябрю

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал публикацию итоговых результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" к октябрю этого года. По остальным российским вакцинам итоги исследования будут подготовлены к концу 2021 – началу 2022 года, заявил Министр.

"Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты. <...> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал по "Ковиваку", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, именно отсутствие публикации по итогам клинических исследований "Спутника V" в ВОЗ и европейском регуляторе называют одной из основных причин до сих пор не выданных одобрений на использование.

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Теги: спутник v, клинические исследования, публикация



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