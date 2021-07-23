23 Июля 2021
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Сборная России по футболу (2021) | Фото: твиттер сборной России по футболу

Россияне предлагают разогнать сборную по футболу или назначить тренером Путина

Пока РФС ищет нового главного тренера сборной по футболу, россияне вообще сомневаются в эффективности смены наставника, об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса SuperJob.

Самый распространенный ответ – 14% - новый тренер ничего не изменит, поэтому стоит просто распустить команду и перестать заниматься футболом на международном уровне, передает РБК.

Также выяснилось, что россияне довольно уверены в себе: 3% предложили свои услуги в качестве главного тренера.

По 2% набрали Валерий Карпин, Курбан Бердыев, Йоахим Лев. Столько же, кстати, набрали Станислав Черчесов (да, его предлагают вернуть) и… Владимир Путин.

Затруднился назвать подходящую кандидатуру на пост главного тренера сборной каждый третий опрошенный. 16% респондентов сказали, что вообще не интересуются футболом.

Исследование проводилось с 9 по 21 июля. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

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Теги: сборная россии по футболу, главный тренер, станислав черчесов, россияне



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